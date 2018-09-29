رئيس الكاف يتهم حياتو بالديكتاتورية.. ويحدد مصير كأس الأمم (تسجيل صوتي)

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على أنه سعيد بالتواجد ضمن أسرة الكاف، معربًا عن شعوره بالارتياح منذ توليه المسئولية، وعن سياسته التي تعتمد على المشاورة مع جميع مجلسه.

وأضاف رئيس الكاف: "أعتقد أن الشورى هي سياسة مجلسي، لا أعتمد قرارات ديكتاتورية مثل المجالس السابقة، والتي كانت قراراتها فردية وتعتمد على الديكتاتورية"، مًلمحا إلى مجلس الكاميروني عيسى حياتو رئيس الكاف السابق.

وحصل "الفجر الرياضي " على تسجيل صوتي لرئيس الكاف، يؤكد من خلاله على أن حياتو، كان يعتمد على سياسة تكليف الأمر مباشرةً وإصدار قرارات فردية، خلاف فترة رئاسته التي تتسم بالنزاهة والديمقراكية على حد قوله.

وتابع أحمد حول مصير تنظيم الكاميرون لبطولة الأمم الإفريقية العام المقبل، أكد على أنه لن يحسم في القرار خلال هذا الوقت وسيمنح فرصه أخيرة حتى موعد الجمعية العمومية الغير عادية والتي من المقرر أن تُعقد نهاية نوفمبر المقبل.

واختتم أن الكاف لا يمكنه سحب أي بطولة أسندها إلى بلد، ولكن من يفعل ذلك البلد المستضيف نفسها، والتي تفشل في توفير الملاعب وتطويرها وإقامة الفنادق الخاصة بإقامة المنتخبات، وبالتالي يتم سحب التنظيم فورًا لأنه من غير الطبيعي تأجيل البطولة لحين جاهزية المستضيف.

ويعقد الاتحاد الإفريقي "كاف" اجتماعه في شرم الشيخ، لبحث عدة ملفات على أن ينتهي عقد الجمعية العمومية مساء غدًا الأحد وإعلان بعض القرارات الخاصة بالعقوبات على المنتخبات والأندية المخالفة للوائح الكاف.