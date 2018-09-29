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احتراق 3 حظائر ماشية بعزبة رحيم بمركز سنورس بالفيوم

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:28 ص
احتراق 3 حظائر ماشية بعزبة رحيم بمركز سنورس بالفيوم
احتراق حظائر ماشية بالفيوم
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ريهام على
 

شب حريق هائل اليوم فى 3 حظائر لتربية الماشية بعزبة رحيم بمركز أطسا بالفيوم , التهمت النيران عددا من رؤوس الماشية.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء محمد مراد مساعد مدير الأمن بالحريق.

وتبين من التحقيقات نشوب حريق بعدد 3 حظيرة مواشي بعزبة رحيم دائرة المركز وذلك إثر حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية .تم السيطرة علي الحريق واخماده دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات.

ونتج عن الحريق احتراق سقف الثلاث حظائر "مسقوف بالبوص والجريد" ونفوق عدد من رؤوس الماشية بالحظائر الثلاث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5828 لسنة  2018 إداري مركز شرطة سنورس، وجارِ العرض على النيابة.

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