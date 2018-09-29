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الاتحاد العراقي يرشح عدد من حكام الدوري المحلي للحصول على الشارة الدولية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:19 ص
الاتحاد العراقي يرشح عدد من حكام الدوري المحلي للحصول على الشارة الدولية
الاتحاد العراقي
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محمد الصو
 

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء أمس عن ترشيح عدد من أسماء حكام الدوري المحلي، لحصولهم على شارة التحكيم الدولي خلال عام 2018، بعد تجاوزهم الاختبارات الخاصة.

 

وشملت القائمة 6 حكام ساحة وهم كلًا من: علي صباح، ومهند قاسم، وواثق محمد، وزيد ثامر، ويوسف سعيد، ومحمد صادق.

 

كما تم اختيار 7 حكام مساعدين وهم كلًا من مؤيد محمد علي، وأمير داود، وواثق مدلل، واكرم علي، وحيدر عبد الحسن، وأحممد صباح قاسم، وميثم خماط، وجهاد عطية.

 

ويأمل الاتحاد العراقي، أن يحصل الحكام على شارة التحكيم الدولي، قبل منافسات كأس الإمم الإسيوية المقرر إقامتها بالإمارات من 5 يناير حتى 1 فبراير المقبل.

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