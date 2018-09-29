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محمد فاروق ابن جامعة الفيوم.. أول الجمهورية في مهرجان مراكز الفنون بالإسكندرية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:38 ص
محمد فاروق ابن جامعة الفيوم.. أول الجمهورية في مهرجان مراكز الفنون بالإسكندرية
جانب من العرض
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رئيس اللجنه الفنيه العليا باتحاد طلاب جامعه الفيوم يحصل ع المركز الأول ع مستوي الجمهوريه في مهرجان مراكز الفنون 

اختتمت فعاليات مهرجان مراكز الفنون، أمس، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة على مسرح المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

وحصل محمد محمود فاروق، الطالب بكلية الآداب بجامعة الفيوم، ورئيس اللجنة الفنية العليا باتحاد طلاب الجامعة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وحصل على المركز الأول في مسابقة "جامعة جوت تالنت"، والثالث في التمثيل على مستوى الجامعة.

وأعرب فاروق، في تصريحات صحفية، عن فرحته وسعادته بهذا الإنجاز الذي وصفه "بداية النهاية" لأنه بداية للنجاحات، مشيرًا إلى أن هذا المركز يرجع للمخرج الكبير أحمد السلاموني، الذي حصل في هذا العرض على المركز الخامس على مستوى الجمهورية عن عرض "أم المصريين".

محمد فاروق ابن جامعة الفيوم.. أول الجمهورية في مهرجان مراكز الفنون بالإسكندرية
محمد فاروق ابن جامعة الفيوم.. أول الجمهورية في مهرجان مراكز الفنون بالإسكندرية
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