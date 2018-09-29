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زوج الفنانة أحلام يفاجئها بكلمات غزل غريبة "بطتي ووزتي" ويقبلها (فيديو)

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:22 ص
زوج الفنانة أحلام يفاجئها بكلمات غزل غريبة بطتي ووزتي ويقبلها (فيديو)
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سبوتنيك
 

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة أحلام، كانت قد قامت بنشره عبر تطبيق "سناب شات" حيث كشف المقطع تغزل زوجها، مبارك الهاجري، بعد إطلالتها الأخيرة.

وبيّن المقطع المتداول أن زوج أحلام عبّر عن مشاعره تجاهها قائلا: "أنت جميلة دون مكياج"، كما أنه أشاد بكريم الأساس الذي تستخدمه، حيث أنه زاد من جمالها.

وصارحت الفنانة متابعينها، بأنها معجبة للغاية بالمظهر والمكياج الجديد، وأن هذه المرة الأولى التي يتغزل بها زوجها، ويمكن أن تستخدم نفس المكياج دائما.

وكشفت أنّ زوجها يغني لها منذ الصباح الباكر ويتغزل بجمالها ويقبلها، ومازحها قائلا: "أنتي بطتي ووزتي".


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