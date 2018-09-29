نُشطاء يتداولون تسجيلا صوتيا جنسيا يجمع عبدالله العذبة وغالية آل ثاني

تداول نُشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لمُكالمة هاتفية تجمع عبدالله بن حمد العذبة المري رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية ومُدير عام المركز القطري للصحافة والدكتورة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني وزيرة الصحة السابقة في قطر.

وتضمنت المُكالمة الهاتفية التي جمعت عبدالله العذبة بغالية آل ثاني علاقة جنسية إلى حدًا كبير تقشعر لها الأبدان وهو ما ينم على أخلاق متدنيه من الطرفين خاصة عبدالله العذبة الذي أشبعنا بالحديث عن الأخلاق والمبادئ والشرف.

ولم يتسنى لنا التحقق من الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وللطرفين سواء عبدالله العذبة أو الدكتورة غالية بنت محمد آل الثاني الحق الكامل في الرد على مدى حقيقة التسجيل الصوتي.







