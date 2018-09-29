عاجل| فضيحة تهدد حياة كريستيانو رونالدو.. وأمريكية تروي تفاصيل دقيقة لاغتصابه لها (فيديو)
السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:13 ص
نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، تقريرا عن قضية قديمة أثيرت مجددا، تحدثت فيه عن اتهام سيدة أمريكية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باغتصابها وإجبارها على السكوت بعد تهديدها.
ونشرت "ليكيب" نقلا عن مجلة دير شبيغل الألمانية، خبر اتهام السيدة كاثرين مايوركا، البالغة من العمر 34 عاما رونالدو باغتصابها ليلة 12 يونيو عام 2009 داخل فندق في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وأشارت الضحية إلى أن كريستيانو اغتصبها من "الدبر"، وقال لها: "أنا إنسان طيب بنسبة 99%، ولست كذلك في 1% المتبقية" بحسب دير شبيغل.
وتحدثت كاثرين للمجلة لأول مرة منذ 9 سنوات، حيث كشفت عن تهديد رونالدو لها إذا ما تحدثت لوسائل الإعلام عن تلك الواقعة، ودفع لها مبلغ 375 ألف دولار مقابل السكوت.
ووفقا للأسبوعية الألمانية التي سبقت الجميع بالكشف عن تفاصيل ليلة الاغتصاب الشهيرة، استنادا لشهادة المجني عليها في مقابلات حصرية، عادت لفتح الملف من جديد، وهذه المرة، علمت من كاثرين، أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد رونالدو، تتهمه للمرة الأولى أمام العدالة باغتصابها.
من جهته، نفى محامي رونالدو ادعاءات، كاثرين، مشيرا إلى أن الدون سيتابع كل من أساء إليه وانتهك حقوقه الشخصية.
وحسب موقع "دويتشه فيله"، قالت مايورجا، إن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو اغتصبها، عام 2009، في غرفة بفندق في مدينة "لاس فيجاس" بالولايات المتحدة، ودفع لها 375 ألف دولار مقابل صمتها.
وهذه أول مرة تتحدث مايورجا علنًا عن لقائها مع مهاجم يوفنتوس رونالدو، إذ تأكد أنه اغتصبها حينما كان في عطلة مع ابن عمه وشقيقه في مدينة "لاس فيجاس".
وذكرت مايورجا أيضا ما حدث بعدما اغتصبها رونالدو على حد قولها، إذ قالت إن رونالدو ركع على ركبتيه وأخبرها بأنه "99% رجل جيد، وهناك 1% منه يجعله يسيء".
ومن المرجح أن يحظى هذا الحدث، الذي يمس أحد أبرز النجوم الرياضيين على كوكب الأرض، باهتمام إعلامي عالمي، مع أن رونالدو وفريقه القانوني لم يردوا بعد على هذه الاتهامات علانية.
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