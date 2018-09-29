في إطلالة شبابية.. فيفي عبده تستعرض رشاقتها بفستان مثير (صور)
السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:45 صالفجر الفني
شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده جمهورها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" بمجموعة صورة جديدة لها أثناء استعراضها رشاقتها بفستان ذهبي اللون.
وظهرت "فيفي" خلال الصور بإطلالة شباببة معلقة عليها: " حشتوني أوى فستاني من مصمم الأزياء أحمد فايز،، بحبكو أوي خمسه مواه".
ولاقت الصور إعجاب جمهور فيفي عبده، حيث قام الكثيرون بمشاركتها على نطاق.
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