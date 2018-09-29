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عاجل.. مرتضى منصور يتوعد "الكاف" في حال تم إيقافه: سأطردكم من مصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:52 ص
عاجل.. مرتضى منصور يتوعد الكاف في حال تم إيقافه: سأطردكم من مصر
مرتضى منصور
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الفجر الرياضي
 

فتح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد الأنباء التي ترددت بشأن توقيع عقوبة على رئيس القلعة البيضاء.، على خلفية توجيه إهانات لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وعمرو مصطفى فهمي سكرتير الاتحاد.

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفيونية، مساء الجمعة: "لماذا يتم إيقافي وأنا لست عنصرًا من عناصر اللعبة.. إذا قام الكاف بتوقيع عقوبات علي، لن يكون هناك وجود للاتحاد الإفريقي في مصر".

 

وتابع: "أحذرك يا أحمد أحمد فأنا أمتلك تسجيلات تكشف كيف نجحت في انتخابات الاتحاد الإفريقي .. إذا ثبت بالفعل أن الاتحاد الإفريقي وقع عقوبة عليا سأسحب المقر منهم وأقوم بتأجيره مفروش فالزمالك يتعرض لمؤامرة".

 

 

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