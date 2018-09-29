ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصر تنضم إلى مدونة سلوك بالأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:50 ص
مصر تنضم إلى مدونة سلوك بالأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب
الرئيس عبد الفتاح السيسي
طباعة
كريم شعبان
 

شاركت مصر اليوم، في الحدث الهام الذي نظمته كازاخستان على هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإطلاق "مدونة السلوك نحو جعل العالم خاليًا من الإرهاب"، حيث وقع سامح شكري وزير الخارجية وثيقة انضمام مصر للمدونة.

جدير بالذكر أن المدونة أُطلقت بناءً على مبادرة من رئيس كازاخستان طرحها خلال بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 بشأن ضرورة اعتماد مدونة سلوك عالمية للتوصل إلى عالم خال من الإرهاب.

وتأتي المدونة في شكل إعلان سياسي طوعي، شاركت مصر بفاعلية وبدور قيادي من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك طوال الأشهر الماضية في التفاوض عليها، إلى أن تم التوصل إلى صياغتها النهائية.

ووجه السيد خيرت عبدالرحمانوف، وزير خارجية كازاخستان الشكر لمصر ولوزير الخارجية سامح شكري على توقيع مصر على وثيقة الانضمام لمدونة السلوك، وعلى الجهود التي بذلتها مصر لمساعدة كازاخستان خلال عملية التفاوض على المدونة.

وتتضمن مدونة السلوك عددًا من المبادئ الطوعية المرتبطة بجهود تجنب ومكافحة الإرهاب تشمل ضرورة احترام الدول لالتزاماتها الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة خلال مكافحتها للإرهاب، والامتناع عن دعم الإرهاب بأي شكل من الأشكال، وقيام الدول بضمان عدم استخدام أقاليمها لأغراض الإرهاب أو للتخطيط له أو لتمويله أو للقيام بأي شكل من أشكال الدعم للإرهاب، وضرورة العمل على تسليم المتهمين بالإرهاب أو محاكمتهم إعمالاً لمبدأ التسليم أو المحاكمة، والتعهد بدعم كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في جهودهم لتجنب ومكافحة الإرهاب، والعمل على التصدي لتهديد ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنع تمويل الإرهاب أو حصول الإرهابيين على السلاح، وضرورة التصدي لرسائل وايديولوجيات الإرهاب، وأهمية اعتماد إستراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، وحتمية اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتجنب ومنع استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بما في ذلك الإنترنت لأغراض الإرهاب، وأهمية التطبيق الكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وسرعة التوصل إلى توافق حول مشروع الإتفاقية الشاملة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ويأتي توقيع مصر على المدونة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، واشتراكها بفاعلية ودعمها بشكل بناء لأية مبادرة تهدف إلى تجنب ومكافحة الإرهاب والقضاء على التهديد الذي تشكله تلك الظاهرة البغيضة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
-
x
18:00
-
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
آرسنال
-
x
16:00
-
واتفورد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 2:00:03 AM