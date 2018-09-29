مصر تنضم إلى مدونة سلوك بالأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب





شاركت مصر اليوم، في الحدث الهام الذي نظمته كازاخستان على هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإطلاق "مدونة السلوك نحو جعل العالم خاليًا من الإرهاب"، حيث وقع سامح شكري وزير الخارجية وثيقة انضمام مصر للمدونة.





جدير بالذكر أن المدونة أُطلقت بناءً على مبادرة من رئيس كازاخستان طرحها خلال بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 بشأن ضرورة اعتماد مدونة سلوك عالمية للتوصل إلى عالم خال من الإرهاب.





وتأتي المدونة في شكل إعلان سياسي طوعي، شاركت مصر بفاعلية وبدور قيادي من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك طوال الأشهر الماضية في التفاوض عليها، إلى أن تم التوصل إلى صياغتها النهائية.





ووجه السيد خيرت عبدالرحمانوف، وزير خارجية كازاخستان الشكر لمصر ولوزير الخارجية سامح شكري على توقيع مصر على وثيقة الانضمام لمدونة السلوك، وعلى الجهود التي بذلتها مصر لمساعدة كازاخستان خلال عملية التفاوض على المدونة.





وتتضمن مدونة السلوك عددًا من المبادئ الطوعية المرتبطة بجهود تجنب ومكافحة الإرهاب تشمل ضرورة احترام الدول لالتزاماتها الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة خلال مكافحتها للإرهاب، والامتناع عن دعم الإرهاب بأي شكل من الأشكال، وقيام الدول بضمان عدم استخدام أقاليمها لأغراض الإرهاب أو للتخطيط له أو لتمويله أو للقيام بأي شكل من أشكال الدعم للإرهاب، وضرورة العمل على تسليم المتهمين بالإرهاب أو محاكمتهم إعمالاً لمبدأ التسليم أو المحاكمة، والتعهد بدعم كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في جهودهم لتجنب ومكافحة الإرهاب، والعمل على التصدي لتهديد ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنع تمويل الإرهاب أو حصول الإرهابيين على السلاح، وضرورة التصدي لرسائل وايديولوجيات الإرهاب، وأهمية اعتماد إستراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، وحتمية اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتجنب ومنع استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بما في ذلك الإنترنت لأغراض الإرهاب، وأهمية التطبيق الكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وسرعة التوصل إلى توافق حول مشروع الإتفاقية الشاملة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.





ويأتي توقيع مصر على المدونة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، واشتراكها بفاعلية ودعمها بشكل بناء لأية مبادرة تهدف إلى تجنب ومكافحة الإرهاب والقضاء على التهديد الذي تشكله تلك الظاهرة البغيضة.



