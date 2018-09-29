زوجة رونالدو تعود إلى الأزياء من جديد (صورة)

أعلنت جورجينا رودريجيز زوجة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، عن عودتها إلى المشاركة في عروض الأزياء مجددًا.

جاء ذلك بعد أن شاركت رودريجيز، في عرض أزياء أقيم في باريس، خلال الساعات الماضية، حيث كانت قد توقفت عن ممارسة عملها بعروض الأزياء عقب إنجابها طفلة من النجم البرتغالي.

وكانت رودريجيز دعمت كريستيانو عقب خسارته للقب أفضل لاعب بالعالم، على طريقتها الخاصة بنشر صورته متوجًا بالتاج الذهبي، لتؤكد على أنه مازال الأفضل بالعالم.