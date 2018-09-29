يلتقي فريقي ليفربول وتشيلسي اليوم السبت في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ستامفورد بريدج في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، في صراع على قمة المسابقة، مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول الآن | بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي HD مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي عاجل الآن مشاهدة مباراة ليفربول، يلا شوت مشاهدة مباراة (محمد صلاح) وتشيلسي، مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر بتاريخ 29-9-2018 شاهد الان.

ويدخل ليفربول اللقاء سعيا للثأر من تشيلسي، بعدما أطاح به من الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد الفوز عليه بهدفين لهدف على ملعب أنفيلد، الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة "bein sports HD2"، مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة الريدز لمواجهة البلوز في مباراة اليوم، بعد تواجده في حفل "thebest"، وفوزه بجائزة بوشكاش بهدفه في شباك إيفرتون في الموسم الماضي، بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي.

تشكيل الفريقين:

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح هجوم الريدز في مباارة اليوم وسيكون التشكيل كالتالي:

أليسون في حراسة المرمي.

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد في الدفاع.

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر في الوسط.

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح في الهجوم.

بينما سيبدأ الإيطالي ساري تشكيل تشيلسي بكلا من:

كيبا آريزابالاجا في حراسة المرمي

ماركوس ألونسو - دافيد لويز - جاري كاهيل - سيزار آثبليكويتا في الدفاع

ماتيو كوفاتشيتش - جورجينيو - نجولو كانتي – ويليان في الوسط

إيدين هازارد - أوليفييه جيرو في الهجوم.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في7 مباريات أمام تشيلسى، مباراتين فى دورى أبطال أوروبا ومثلها فى الدورى الأوروبى ومباراتين فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف منها هدف مع ليفربول في الموسم الماضي، عاجل الآن مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم السبت.

ويتصدر ليفربول بطولة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من 6 انتصارات، بينما يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد، مما يشعل مباراة اليوم ويجعلها بمثابة صراع خاص على القمة.

وستذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2 في الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.