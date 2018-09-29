اليوم.. مواجهات نارية في الدوريات الأوروبية الكبرى واختبار صعب لـ"صلاح"

تقام اليوم عدة مباريات مرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرة، ففي إنجلترا تتجه الأنظار إلى ملعب ستامفورد بريدج، حيث مباراة ليفربول، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ومضيفه تشيلسي، كما يشهد اليوم أيضا مباراة يوفنتوس ونابولي.

ليفربول (محمد صلاح) وتشيلسي

يلتقي فريق تشيلسي مع ليفربول في قمة الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك اليوم السبت والموافق 29 سبتمبر.

ويحتل فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة حيث لم يتلقى أي هزيمة بينما تشيلسي في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

وتنطلق ضربة بداية مباراة ليفربول مع تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"، اليوم السبت في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت الإمارات.

مباراة يوفنتوس (كريستيانو رونالدو) ونابولي

يخوض فريق يوفنتوس لقاء صعبا وقويا ضد نابولي، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي "سيريا آي"، مساء اليوم السبت والموافق 29 سبتمبر.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 18 نقطة، في حين نابولي يقع في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وستكون المباراة خارج التوقعات نظرًا لقوة الطرفين.

ويسعى يوفنتوس بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحسم المباراة لصالحه من أجل وضع فارق جيد للنقاط مع نابولي والتركيز في بطولة الشامبيونزليج الأوروبي التي يحلم بها جمهور السيدة العجوز.

ريال مدريد وأتليتكو مدريد

يدخل فريق ريال مدريد، بقيادة جولين لوبيتيجي، اختبارا صعبا ضد أتلتيكو مدريد وذلك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، اليوم السبت والموافق 29 سبتمبر.

ويقع ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، في حين يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

ويستضيف ملعب "السانتياجو برنابيو" ديربي مدريد وذلك اليوم السبت الموافق 29 سبتمبر، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 بتوقيت الإمارات.

برشلونة وأتليتكو مدريد

يلتقي نادي برشلونة الإسباني، ضد نادي أتليتك بلباو، اليوم السبت 29 سبتمبر في الساعة 4:15 على ملعب "بوتاركي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.