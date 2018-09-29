مهرجان القاهرة يهنئ القائمين على "الجونة السينمائي" بنجاحه
السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:32 صالفجر الفني
هنأت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، القائمين على مهرجان "الجونة السينمائي"، بنجاحه في دورته الثانية، والتي شهدت حضورًا ضخمًا من النجوم العالميين والمصريين.
وقالت إدارة المهرجان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروك مهرجان الجونة السينمائي على ختام دورة ثانية ناجحة ومبروك لكل المخرجين المصريين والعرب الحاصلين على الجوائز أبو بكر شوقي.. تامر عشري.. كوثر بن هنية.. طلال الدركي.. سيريل عريس".
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