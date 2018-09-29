بث مباشر مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم السبت جودة HD بث حي ومباشر مباراة محمد صلاح

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تنقل مباراة ليفربول VS تشيلسي على قناة بين سبورت،نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD2" بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي عاجل الآن مشاهدة مباراة ليفربول ، كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وتشيلسي بث مباشر بدون تقطيع.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة "bein sports HD2" ويمكن متابعة البث المباشر لقاء ليفربول وتشيلسي من خلال موقع الفجر الرياضي بصورة مميزة وجودة عالية HD

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول:

حراسة المرمي: كيبا، الدفاع: ازبيليكويتا، روديجير، لويز، ألونسو، الوسط: كانتى، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، الهجوم: هازارد، وموراتا.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي :-

حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني

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