شاهد مباراة ريال مدريد الآن – الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد شاهد الان ريال مدريد واتليتكو مدريد في الدوري الاسباني بث مب

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بطاقة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد اليوم

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موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد اليوم

البطولة : الدوري الأسباني (الليجا)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 3 - beIN SPORTS HD 3

معلق المباراة : لم يحدد

الساعة : 20:45 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 21.45 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران – كارفاخال، الوسط: كاسيميرو - كروس – مودريتش، الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - جاريث بيل.

تشكيل أتليتكو مدريد :

حراسة المرمي : أوبلاك، في الدفاع : لويس، جودين، خيمينيز، خوانفران، في الوسط :ليمار، رودريجو، كوكي، ساؤول، في الهجوم :جريزمان، كوستا

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