سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل بين فريق ريال مدريد وجاره اتليتكو مدريد في لقاء الديربي ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا" والذي سيقام في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت علي ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد اليوم السبت 29-9-2018 في الدوري الاسباني | بدون تقطيع





يأمل أتلتيكو مدريد استغلال المعنويات المهزوزة لجاره ريال وتكرار سيناريو مواجهتهما في كأس السوبر الأوروبية، وذلك عندما يحل ضيفاً عليه السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني التي تفتتح الجمعة بلقاء رايو فايكانو وإسبانيول.





وبعدما بدا في مستهل الموسم غير متأثر برحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين قاداه إلى لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية، مني ريال الأربعاء بهزيمته الأولى في الدوري وجاءت بنتيجة قاسية على يد مضيفه الأندلسي إشبيلية بثلاثية نظيفة.





ولن يحصل ريال ومدربه جولن لوبيتيغي على الكثير من الوقت من أجل التقاط الأنفاس ومحاولة معرفة ما حصل الأربعاء على ملعب "رامون سانشيس بيثخوان"، إذ أنهم مدعوون للنهوض سريعاً من أجل محاولة تجنب ما حصل في المواجهة الأخيرة ضد رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني حين خسروا 2-4 بعد التمديد في 15 أغسطس في مباراة كأس السوبر الأوروبية.





ورأى لوبيتيغي الذي يتصدر فريقه الترتيب مشاركة مع غريمه برشلونة بعدما خسر الأخير الأربعاء أيضاً أمام ليغانيس (1-2)، وبفارق نقطتين أمام أتلتيكو، بعد مباراة إشبيلية "المشكلة هي أن إشبيلية كان متفوقا بشكل واضح، لاسيما في المراحل الأولى. سجلوا هدفين ولعبوا بشكل جيد في البداية. كانوا أفضل في الشوط الأول ثم تعادلت الكفة في الشوط الثاني، لكننا أخفقنا في استغلال بعض أفضل الفرص التي حصلنا عليها وقضى ذلك على آمالنا".





وأقر "كانت مباراة سيئة من جانبنا واستحق إشبيلية الفوز".





وتطرّق لوبيتيغي الى عقدة ريال في ملعب إشبيلية، قائلا "لا يمكنني أن أفسر الهزائم السابقة هنا (في رامون سانشيس بيثخوان)، لكني شرحت هزيمتنا اليوم (الأربعاء). كذلك لا بد من تسليط الضوء على جدارة إشبيلية وأسلوبه في هذه المواجهات. علينا النهوض والتفكير في المباريات الصعبة والمتطلبة التي تنتظرنا".