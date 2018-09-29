موعد مباراة الأهلي والباطن اليوم السبت 29-9-2018 في الدوري السعودي

يلتقي اليوم السبت، فريقا الأهلي والباطن، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وتقام تلك المباراة في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى نادي الأهلي السعودي، في الفوز بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بينما يرغب فريق الباطن في تحقيق مركز جيد بالبطولة.

وسيتم إذاعة مباراة الأهلي والباطن مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي.