أحمد زاهر لأول مرة مع نضال الشافعي في "زنزانة 7"





تعاقد الفنان أحمد زاهر مؤخرًا، على المشاركة في بطولة فيلم "زنزانة 7" مع الفنان نضال الشافعي والمقرر بدء تصويره خلال الأسبوع المقبل ويشارك به عدد كبير من الفنانين.





وتعتبر المرة الأولى الذي يشارك بها زاهر، مع الفنان نضال الشافعي في عمل رغم الصداقة التي تجمعهم لسنوات طويلة منذ التحاقهم بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن لم يشاركا سويًا في أي عمل سينمائي أو تليفزيوني.





فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مايا نصري، علا غانم، منة فضالي، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد التهامي، تأليف حسام موسى، إنتاج شركة الكينج للإنتاج الفني، إخراج إبرام نشأت.











