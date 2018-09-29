عاجل.. التفاصيل الكاملة لاحتجاز صيادين مصريين بقبرص الشمالية

صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه جرى الإفراج عن الصيادين الخمسة المحتجزين في قبرص الشمالية منذ نحو أسبوع نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية لقبرص الشمالية، مشيدا بالتعاون الذي بذله الجانب القبرصي مع السفارة المصرية في نيقوسيا حتى تكللت الجهود بالنجاح في الإفراج عن الصيادين.





وأوضح أبوزيد، بأن محكمة مقاطعة Kyrenia بشمال قبرص التركية قد أصدرت حكما اليوم بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، حيث قامت الشركة القبرصية اليونانية مالكة السفينة بدفع الغرامة، ومن المنتظر أن تصل السفينة غدا 29 الجاري، وعلى متنها طاقم الصيادين إلى ميناء «ليماسول» القبرصي.





وبدأت أزمة احتجاز الصيادين المصريين فى قبرص الشمالية في 21 سبتمبر الجاري، حيث احتجازت سفينة حربية تركية، سفينة صيد قبرصية يونانية، وعلى متنها 5 من الصيادين المصريين.





وكانت تركيا قد زعمت أن المركب دخلت المياه الإقليمية للشطر الشمالى من قبرص، وهى منطقة تحتلها تركيا عسكرياً منذ 1974، وأعلنتها فى 1983 دولة مستقلة باسم "جمهورية قبرص الشمالية التركية"، لكن لم يتعرف بهذه الجمهورية أى دولة فى العالم باستثناء تركيا، وقامت باحتجاز الصيادين المصريين.





وقالت السلطات القبرصية، إن ما حدث عمل غير قانوني من قبل تركيا التي تسيطر على الشطر الشمالي من الجزيرة، وقال برودوموس برودرومو، المتحدث باسم الحكومة القبرصية المعترف بها دوليًا، إن بلاده احتجت على توقيف الصيادين لدى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى قبرص.





فيما قال عليم صديقي الناطق باسم الأمم المتحدة "هذا مؤسف، ونحاول تسوية الموضوع".





وقال المتحدث باسم الخارجية القبرصية، دميتريس صامويل، إن مالك مركب الصيد أبلغ السلطات القبرصية بأن البارجة التركية اقتربت من زورقه على بعد 32 كيلومترا من الساحل الشمالى الغربى للجزيرة، وأوقفت البارجة التركية الصيادين، وتم جر المركب إلى ميناء فى الجزء الشمالى من قبرص والواقع تحت السيطرة التركية.





صرحت وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة تتابع مع السلطات القبرصية، تطورات القضية، وكانت السفيرة مى خليل، سفيرة مصر فى قبرص قد أكدت فى تصريحات تليفزيونية أن "الصيادين المصريين لم يرتكبوا أى جريمة"، وأوضحت أن السلطات فى قبرص التركية أحالتهم للمحاكمة للاستماع لأقوالهم فى جلسة أولية قبل أيام.



