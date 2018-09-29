موعد مباراة أرسنال وواتفورد اليوم السبت 29-9-2018 بالدوري الإنجليزي

يستضيف نادي أرسنال، منافسه فريق واتفورد، اليوم السبت 29-9-2018 على ملعب "الإمارات" في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 HD.

ويرغب نادي أرسنال في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن توج باللقب في الموسم الماضي لصالح منافسه مانشستر سيتي.

ويسعى واتفورد في تثبيت أقدامه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق مركز جيد خلال هذا الموسم.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة أرسنال وواتفورد عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.