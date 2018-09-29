مدرب المنيا: مباريات الكأس فرصة لإشراك لاعبين جدد

قال محمود إسماعيل المدرب المساعد للمنيا، بأن مباريات الأدوار التمهيدية لمسابقة كأس مصر، فرصة جيدة للدفع بلاعبين جدد من قوائم الفريق والذين لم يشاركوا في مباريات دوري القسم الثاني.

وأضاف أن ضغط المباريات في الكأس يجبر الأجهزة الفنية على تغييرات في التشكيل الأساسي لعدم إجهاد اللاعبين وتجهيز البدلاء.

وأشار إلى أن الأدوار الأولى في الكأس بها العديد من المفاجآت، بغض النظر عن أسماء الأندية والدرجة التي يشارك بها كل فريق.

واختتم تصريحاته بأن القرعة خدمت فريق المنيا مقارنة بباقي الفرق الأخرى التي تخوض مباريات كبيرة، مثل أسوان وبني سويف والتعدين، متمنيا تحقيق الصعود إلى دور الـ 32 في كأس مصر.