ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مدرب المنيا: مباريات الكأس فرصة لإشراك لاعبين جدد

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:51 ص
مدرب المنيا: مباريات الكأس فرصة لإشراك لاعبين جدد
محمود إسماعيل
طباعة
سالم خليل
 

 

 

قال محمود إسماعيل المدرب المساعد للمنيا، بأن مباريات الأدوار التمهيدية لمسابقة كأس مصر، فرصة جيدة للدفع بلاعبين جدد من قوائم الفريق والذين لم يشاركوا في مباريات دوري القسم الثاني.

 

وأضاف أن ضغط المباريات في الكأس يجبر الأجهزة الفنية على تغييرات في التشكيل الأساسي لعدم إجهاد اللاعبين وتجهيز البدلاء.

 

وأشار إلى أن الأدوار الأولى في الكأس بها العديد من المفاجآت، بغض النظر عن أسماء الأندية والدرجة التي يشارك بها كل فريق.

 

واختتم تصريحاته بأن القرعة خدمت فريق المنيا مقارنة بباقي الفرق الأخرى التي تخوض مباريات كبيرة، مثل أسوان وبني سويف والتعدين، متمنيا تحقيق الصعود إلى دور الـ 32 في كأس مصر.

المزيد عن: محمود إسماعيل رياضة المنيا المدرب المساعد اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
-
x
18:00
-
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
آرسنال
-
x
16:00
-
واتفورد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 2:00:13 AM