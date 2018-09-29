خالد سمير: 60% من المصريين يكشفون في جمعيات خيرية



وأشار "سمير"، خلال حواره مع فضائية "دريم"، مساء الجمعة، إلى أن عدد الأطباء الذي يزيد سعر الكشف الخاص بهم عن 300 جنيه، يبلغ 6 آلاف طبيب، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تعمل الآن على التوسع في وجود طبيب الأسرة.



وأضاف، "لما رفعت قيمة كشفي من 250 إلى 290 جنيه.. عدد المرضى قل عن الأول، الناس مستحملتش الزيادة".



قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن أكثر من 60% من المصريين يكشفون في جمعيات خيرية يتراوح سعر الكشف بها من 30 إلى 50 جنيهًا.