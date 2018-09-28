"ضحية الحرق بالمعادي" يروي تفاصيل الواقعة من داخل المستشفى

روى شاب المعادي إيهاب، تفاصيل الجريمة التي هزت منطقة المعادي بعدما أقدم أصحاب فرن على إشعال النيران فيه حيًا.



وقال "إيهاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم الجمعة: "كنت قاعد على القهوة وواحد قاعد جنبي فنادي عليه آخر فغادر المكان وعاد بعد 15 دقيقة تقريبا، وجلس بجواري وخطف مني هاتفي وسألني من أين أنت؟ فأخبرته أنا من هنا".



متابعا: "بقوله هات التليفون قالي تعالي بره ونتكلم، وفضل يزق وواخد التليفون وماشي، بعدها حدث اشتباك بالأيدي".



وواصل: "الناس تدخلوا وفضوا الاشتباك، وأنا ماشي لقيته بيجري ورايا ومعاه زميله، زنقوني عند بتاع الفرنة وراحوا حاطين البنزين على وشي وقال لزميله ولع واخلص".

