ننشر قائمة الجوائز الكاملة لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية (صور)

أعلنت في حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، الجوائز التي فازت بها الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة.

جائزة "سينما من أجل الإنسانية" للمصري "يوم الدين" و"يوم آخر للحياة"

وفاز الفيلم المصري "يوم الدين" بجائزة "سينما من أجل الإنسانية" مناصفة مع فيلم "يوم آخر من الحياة".





قدم الجائزة المخرج الموريتاني الكبير عبد الرحمن سيسياكو، الذي قال في كلمته "أشكر المهرجان لأنه منحني فرصة للتواجد هنا في هذا المكان الرائع.. شكرا جزيلا"، وأضاف "سعيد جداً لأني أقدم واحداً من أهم الأفلام الإنسانية، فيلم "يوم الدين" إخراج أبو بكر شوقي".





ومن جانبه شكر أبو بكر شوقي أثناء استلامه الجائزة، مهرجان الجونة السينمائي، وأضاف "احنا عملنا فيلم صغير حاولنا نعمل بيه حاجه شكرا جزيلا".

الأفلام القصيرة

أعلنت لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة، المشكلة من الفنانين أحمد مالك، وصبا مبارك، ورئيس لجنة التحكيم كامل الباشا، الذي شكر إدارة المهرجان وأشاد بجهدهم "الواضح والمتميز" وعلى "الثقة التي منحونا إياها"، وقال "عقدنا ستة اجتماعات ناقشنا فيها تفاصيل ٢٣ فيلما بعناصر مدهشة وكلها متميزه بشكل أو بآخر".





وأعلن الباشا منح جائزة "نجمة الجونة" للفيلم العربي القصير "ما تعلاش عن الحاجب" للمخرج تامر عشري، الذي قال "دي تاني سنه لي بعتبر بدايتي في السينما بدأت مع بداية مهرجان الجونة، كان عندي فيلم "فوتوكوبي" حصل أفضل مهرجان عربي ولف على مهرجانات العالم وخد جوايز كتير.. كنت حريص أني أرجع بفيلمي القصير ما تعلاش عن الحاجب.. بتمنى للمهرجان يكمل سنين كتير احنا بندعكم بكل قلبنا لأننا بنيجيي نقابل فنانين ونشوف أفلام أرجوكم متطلبوش مهرجان الجونة، وشكرا جداً.

وأعلن كامل الباشا فوز فيلم المخرجة التونسية كوثر بن هنية "بطيخ الشيخ"، الذي يتناول قصة تطرح علاقة ساخرة بالسلطة، بنجمة الجونة البرونزية.





ومن جانبها قالت كوثر بن هنية "ليا يومين حصلت على جائزتين من مهرجان الجونة وأحس مهرجان الجونة بيبحبني وأنا كمان بحبه، وقررت أعبر عن مشاعري، ولذلك قررت أتكلم بالمصري.. خمسة مواه، ومصر بلدي التاني".





ذهبت جائزة نجمة الجونة الفضية لفيلم "جادجمنت Judgment" للمخرج ريموند ربلي، الذي قال "هذه أول جائزة أحصل عليها في حياتي، وأنا لا أَجِد كلاما أقله، كني سعيد بوجودي في مصر من كل قلبي.. أشكر المهرجان، والناس التي تصدقنا".

ذهبت جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير لفيلم "أغنيتنا للحرب" للمخرجة ونيتا اون زاجا، وقال أمير رمسيس "للأسف المخرجة مش موجودة، هستلم الجايزه بالنيابه عنها".

الأفلام الوثائقية

أعلن رئيس لجنه تحكيم الأفلام الوثائقية المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي جوائز مهرجان الجونة للأفلام الوثائقية، وذهبت نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي طويل، لفيلم "آباء وأبناء" للمخرج السوري طلال ديركي، الذي شكر المهرجان واللجنة على التقييم الكبير"، وقال "أخيرا أخدت جائزة مهرجان عربي.. بحس بفخر وبشكركم من قلبي على التقييم وما في كلام".

ذهبت جائزة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي، إلى فيلم the swing للمخرج cyril aris، الذي قال "شكراً لمهرجان الجونة، ولجنة التحكيم.. وهذه جائزة خاصة.. وشكراً لانتشال ونيكول وأمير.. شكرا جزيلا".

وذهبت نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل "آباء وأبناء للمخرج طلال ديركي". وقال ديركي "نقول إني اجتمعت بناس ظراف وتقليد هذا الحس العالي والجمال اللي شفناه تجربة من العمر بالجونة.. شكرا".

أما نجمة الجونة الذهبية فذهبت لفيلمaquaela للمخرج فيكتور... الذي شكر المهرجان مؤكداً سعادته بالجائزة.

الأفلام الروائية الطويلة

أعلن الكاتبوالمخرج المغربي أحمد المعنوني جوائز الأفلام الروائية الطويلة، وقال في بداية كلمته "أنا كمغربي أقدم تحية كبيرة للمغرب.. احنا سعداء بالمكان الجميل في الجونة ومهرجان الجونة أصبح علامة لصناع الأفلام باختياره للأفلام الجميلة واحنا هنا عشان نعلن عن الفائزين".





وتضم لجنة المسابقه منى زكي، التي دعت الحضور للترحيب بعتيق رحمي الذي قدم جائزة أحسن ممثلة لبطلة فيلم "حرب باردة"، Joana kuli وتسلمت الجائزة بالنيابة عنها النجمة بشرى.





وقدمت جائزة أحسن ممثل الفنانة هند صبري، التي قالت "عائلتي عائلة مهرجان الجونة أشكركم لأننا هنا لإسعاد الناس.. كل جونة وانتم طيبين". وذهبت جائزة أحسن ممثل لمحمد ظريف عن فيلم "ولدي"، وقال ظريف "كل شيء قبل أن اتكلم حاسس اني في عائلتي الثانية في نجاح وتتويج والنجاح هو رد جميل وتعلمت من مدرسة المصرية جيل محمود المليجي وحسين رياض اتعلمت منهم التمثيل فدا رد جميل لتلك المدرسة والتتويج، وأهدي الجائزة لأمي وكل من ساعدني في هذا النجاح خاصة المخرج محمد بن عطية.. وأحيي المتطوعين وابني يوسف عباس محفوظ.. وبدين للجونة.. عشت فترة جميلة حسيت أني في الجنة الأرضية".

ونوهت اللجنة عن فيلم "أثر فيهم"، وقال المعنوني "فيلم خاص أثر فينا بقصته"، وهو فيلم "الرجل الذي فاجأ الجميع".





وقالت مخرجة الفيلم "انا سعيده اكون هنا اقول شكرا والف شكر لانتشال ولبشرى ولمهرجان الجونة على هذه الجايزة شكرا كثيرا".

وذهبت نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي طويل لفيلم "يوم الدين". وقال مخرجه أبو بكر شوقي "اشكر اتنين ساعدوني في الفيلم راضي جمال واحمد عبد الحفيظ لأنهم عملوا حاجة صعبه اوي علينا ومكناش عارفين هنعرف نخلصها وناس اتريقت عليهم انهم مش هيعرفوا يمثلوا وهنا عاوز اقولهم اننا نجحنا".

وذهبت الجائزة البرونزية لأفضل فيلم طويل لفيلم "الوريثتان". وصعد إلى المسرح بطلتي العمل، والمخرج والمنتج، وقال المخرج "شكرا على الدعوة ونحن سعداء لأن نرى أماكن كثيرة في العالم، ومهرجان وسينما مشرقة، شكرا كثيرا لكل الناس التي شاركت في الفيلم".

وذهبت نجمة الجونة الفضية للروائي الطويل لفيلم راى اند ليز ray and liz واستلم انتشال التميمي الجائزة نيابة عن المخرج.