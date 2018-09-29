حالة الطقس اليوم السبت 29-9-2018 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الطقس فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس مُعتدلاً في أغلب مناطق المملكة لا سيّما الجبلية منها، وحاراً في مناطق الأغوار والبحرالميت والعقبة.

اما الرياح فتكون شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تكون الأجواء لطيفة ورطبة عموماً مع ظهور السُحب المنخفضة، تميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين