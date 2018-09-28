جوارديولا غاضب بشدة من نجم وسط السيتي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، غاضب من ظهيره الأيسر، الدولي الفرنسي بنيامين ميندي.





وتأخر ميندي عن العودة للتدريبات العالجية لمدة ثلاثة ساعات مما أثار غضب المدير الفني السابق لبرشلونة، وذلك لأن بيب يرى ما قام به الدولي الفرنسي عدم تحمل للمسؤلية تجاه علاج إصابته.





وغاب ميندي عن صفوف السيتيزينز معظم الموسم الماضي، بسبب إصابته في الرباط الصليبي التي تعرض لها في بداية الموسم، ليبعده عن سيتي في الوقت الذي كان يقدم فيه أداء رائع.





وسُئل جوارديولا عن تأخر ميندي في المؤتمر الصحفي للسيتي اليوم الجمعة، فرد الإسباني قائلاً: "نعم لقد تأخر، ولقد تكلمت معه، اللاعبون يعلمون أنه يجب أن يكونوا هنا في الوقت المناسب".



