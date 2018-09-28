الاربعاء.. أعمال الفنان الرائد "زكريا الزيني" تُضيء قاعة سفر خان

في حدث فني هام تشرق من جديد أعمال الفنان التشكيلي الرائد زكريا الزيني، وذلك في افتتاح معرضه المرتقب يوم الأربعاء 3 أكتوبر، في تمام السابعة مساءً بجاليري سفر خان بالزمالك وبحضور نخبة من أساتذة وفناني ومُحبي الفن التشكيلي، وسوف يستمر عرض الأعمال حتى 24 أكتوبر2018.

ويُعد الفنان زكريا الزيني (1932 – 1993) أحد رموز الحركة التشكيلية المصرية، اتسمت أعماله بخصوصية وبصمة سبق بها عصره، فكانت سطوحه التي إنصرت عليها موضوعات وقضايا مصرية الهوى والهوية مزيجاً رائعاً بين التجريدية المدرسة المهيمنة على أسلوبه وأحساسه وبين التعبيرية التي استعان بها في كثيير من لوحاته من خلال وجوه ورموز شديدة التلخيص تيسيراً على المُتلقي للولوج إلى فكرته ورسالته من العمل مع ترك مساحات شاسعة للتأويل والحذف والإضافة حسب كل مُتلقي.

الفنان التشكيلي زكريا الزيني .. حاصل على دبلوم كلية الفنون الجميلة بالقاهرة قسم التصوير 1960، دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بفينيسيا قسم التصوير 1964، دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة برافنا قسم التصوير جدارى 1966، وعضو العديد من الجمعيات الفنية بمصر والخارج، تقلد عدة مناصب منها أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب، عمل كرئيس لقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالمنيا، وخلال مسيرته قدم وشارك في عشرات المعارض والفعاليات الفنية محلياً ودولياً، وتكللت سيرته بالكثير من الجوائز والتكريمات أبرزها الجائزة الأولى (تصوير) ببينالي الأسكندرية 1991، وله أعمال مقتناه لجهات وأفراد في مصر والوطن العربي وأوروبا وأمريكا.