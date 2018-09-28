"ويزنز": أمريكا ستتخذ دورًا قويًا ضد ممولي الإرهاب



وقال "ويزنز"، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إن بلاده ستخذ دورًا قويا ضد ممولي الإرهاب، موضحًا أن وزارة الخزانة الأمريكية تتابع ذلك بجدية وشدة وهناك نظم قوية لوقف تمويل الإرهاب.



وأضاف أن تركيا حليف للولايات المتحدة وهناك تعاون عسكري واستثمارات، بينما قطر هى صديق أيضا لأمريكا لاسيما أن هناك قوات أمريكية متمركزة في الدوحة، مشيرًا إلى أن بلاده ستستخدم قدراتها لإقناع تركيا وقطر ولكن في القريب العاجل لا يجد تغيير في موقف الدوحة.



ولفت إلى أن العالم العربي أصبح مقسم، وللسيطرة على الشؤون الداخلية عليه أن يتغلب على التقسيم.



أكد فرانك ويزنز السفير الأمريكي الأسبق في مصر، أنه سيتم فرض مزيدًا من العقوبات على إيران.