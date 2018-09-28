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الوداد يتأهل لثمن نهائي البطولة العربية بعد تخطي أهلي طرابلس

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:32 م
الوداد يتأهل لثمن نهائي البطولة العربية بعد تخطي أهلي طرابلس
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 لحق الوداد البيضاوي المغربي، بركب المتأهلين لدور الـ16 في بطولة كأس زايد للأندية العربية، عقب فوزه (4 -2)، بركلات الترجيح، على أهلي طرابلس الليبي، في إياب دور الـ32 للمسابقة، اليوم الجمعة.

كان لقاء الإياب، الذي احتضنه ملعب رادس الأولمبي، انتهى بالتعادل (1-1)، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق المغربي.

وبادر محمد أوناجم بالتسجيل للوداد في الدقيقة 11، لكن محمد سالتو أحرز التعادل لأهلي طرابلس في الدقيقة 32.

ويأتي هذا الفوز ليعيد بعضا من الاتزان للوداد، الذي تلقى صدمة موجعة مؤخرا بخروجه من دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، على يد فريق وفاق سطيف الجزائري.

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