ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خالد سمير: الطبيب لا يحصل على أجر آدمي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:32 م
خالد سمير: الطبيب لا يحصل على أجر آدمي
الدكتور خالد سمير
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن هناك 95 ألف منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى وجود منشأت علاج حر غير مرخص.

وأشار "سمير"، خلال حواره مع فضائية "دريم"، مساء الجمعة، إلى أنه يجب أن يكون هناك هيئة مستقلة لمنح التراخيص للمنشأت الطبية، منوهًا بأن وجود تفاوت في أسعار الكشوف الطبية سببه أن الدولة ليست صانعة للسوق الطبي في مصر.

وأضاف أن الطبيب لا يحصل على أجر يناسب آدميته في المستشفى الحكومي، لذا يتوجه إلى القطاع الخاص، أو السفر للخارج.
المزيد عن: توك شو الدكتور خالد سمير اخبار مصر أطباء أجور
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
-
x
18:00
-
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
آرسنال
-
x
16:00
-
واتفورد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 12:20:07 AM