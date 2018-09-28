خالد سمير: الطبيب لا يحصل على أجر آدمي



وأشار "سمير"، خلال حواره مع فضائية "دريم"، مساء الجمعة، إلى أنه يجب أن يكون هناك هيئة مستقلة لمنح التراخيص للمنشأت الطبية، منوهًا بأن وجود تفاوت في أسعار الكشوف الطبية سببه أن الدولة ليست صانعة للسوق الطبي في مصر.



وأضاف أن الطبيب لا يحصل على أجر يناسب آدميته في المستشفى الحكومي، لذا يتوجه إلى القطاع الخاص، أو السفر للخارج.



قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن هناك 95 ألف منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى وجود منشأت علاج حر غير مرخص.