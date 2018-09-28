إسبانيول يتعادل مع رايو فايكانو في الليجا

فرض التعادل (2/2) نفسه، على لقاء إسبانيول مع مضيفه رايو فايكانو، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة السابعة من الليجا.





وبذلك، ارتفع رصيد فايكانو إلى خمس نقاط، في المركز السابع عشر مؤقتا، لحين انتهاء مباريات المرحلة، وما زالت لديه مباراة مؤجلة، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الخامس.





وبادر راؤول دي توماس بالتسجيل لفايكانو، في الدقيقة السادسة، لكن إسبانيول رد بهدفين، عن طريق بورخا إجليسياس وإيستيبان جرانيرو، في الدقيقتين 19 و45.





وفي الشوط الثاني، أحرز جايل كاكوتا هدف التعادل لفايكانو، في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.





وحاول إسبانيول خطف النقاط الثلاث، في اللحظات الأخيرة، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.



