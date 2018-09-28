الزمالك راحة من التدريبات غدا

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة غدا السبت من التدريبات الجماعية على أن يبدأ الفريق استعداداته لمواجهة الهلال السعودي بداية من الأحد المقبل .





وتصل بعثة الزمالك القاهرة في السادسة من صباح غدا السبت بعد خوض مباراة القادسية الكويتي في إياب دور ال٣٢ بالبطولة العربية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والتي صعد بها الزمالك لدور ال١٦ بعدما انتهت مباراة الذهاب بملعب برج العرب بالتعادل السلبي.





ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي في السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تقام في الرياض في السادس من أكتوبر القادم.



