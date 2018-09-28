أمريكا تتوعد إيران حال استهداف منشآتها في العراق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها ستتحمل مسؤولية أي ضرر يلحق بأمريكيين أو منشآت أمريكية في العراق على يد قوات إيرانية أو ميليشيات مرتبطة بها.





وأضاف بومبيو، أنه أمر بنقل مؤقت لدبلوماسيين أمريكيين في العراق بسبب تهديدات متزايدة محددة، مشددا على أن أمريكا سترد فورا وبشكل متناسب على أي هجمات من هذا النوع.



