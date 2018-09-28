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برشلونة يضع خطته للميركاتو القادم من أجل علاج تدهور الفريق

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:28 م
برشلونة يضع خطته للميركاتو القادم من أجل علاج تدهور الفريق
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عمر عبدالعزيز
 
يعاني فريق برشلونة الإسباني من متاعب عديدة في الفترة الأخيرة على صعيد الأداء والنتائج، حيث انكشف أن الصفقات التي قام بها النادي منذ رحيل نيمار دا سيلفا في كل موسم انتقالات لم تكن كافية من أجل إصلاح العيوب الموجودة في الفريق، وأن البارسا لا زال محتاجًا لتدعيم بعض المراكز الأخرى حتى تكتمل تشكيلتهم. 

وصارت الأولوية في برشلونة بخصوص ما يتعلق بموسمي الانتقالات الشتوية والصيفية القادمين، في التوجه نحو التعاقد مع ظهير أيسر في يناير، ومن ثم التعاقد مع قلب دفاع خلال الصيف. 

وعانى البارسا خلال الفترة الأخيرة من قلة البدائل في كل مراكز الدفاع، ومع تراجع مستوى جوردي ألبا وإصابة أومتيتي وانحدار مستوى قلب الدفاع جيرارد بيكيه، يبدو أن الحل الوحيد أصبح في البحث عن لاعبين آخرين بجودة عالية يستطيعون شغل هذه المراكز بشكل أساسي.

وحدث تراجع في نتائج برشلونة خلال الفترة الأخيرة، حيث تعادل أمام جيرونا بهدفين لمثلهما في الأسبوع قبل الماضي، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ أمام متذيل الترتيب ليجانيس بهدفين لهدف في الأسبوع الماضي.

وكانت الأخطاء الدفاعية الساذجة عاملًا مشتركًا في كل ما سبق ذكره، الأمر الذي جعل برشلونة يضع تطوير خط الدفاع على سقف أولوياته من أجل تدارك الأمر قبل أن يتحول إلى كارثة. 
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