"الأشغال البحرينية": طرح وترسية 8 مناقصات بـ23مليون دينار خلال أغسطس

أنهى مجلس المناقصات والمزايدات التابع لوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، طرح وترسية 8 مناقصات خلال شهر اغسطس الماضي تشرف عليها الوزارة بتكلفة إجمالية بلغت 23.2 مليون دينار، شملت مشاريع في قطاعات الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء والصيانة بالوزارة.





وقال وكيل الوزارة لشئون الاشغال، إنه تمت ترسية 6 مناقصات بقيمة 21.2 مليون دينار منها أربعة مشاريع في قطاع الطرق تمثلت في المقاولة الزمنية للأعمال المدنية للعامين (2018-2020) بقيمة 10 ملايين دينار موزعة على 20 مقاولا تشتمل على أعمال الطرق المختلفة من أعمال الحفر والدفان وتصريف المياه والقنوات الأرضية.





و تشمل المناقصات الـ6 أيضا أعمال القاعدة الترابية وطبقات الرصف وانشاء الأرصفة والأعمال الإضافية الأخرى حسب المواصفات القياسية لوزارة الأشغال لعام 2009، وفقا لوكالة انباء البحرين " بنا".





وأوضح المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط، أن الوزارة انتهت من ترسية مشروع تطوير المدخل المؤدي إلى مطار البحرين الدولي (المرحلة الأولى) بتكلفة تبلغ 5.5 مليون دينار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي.





وأضاف ان المشروع يشتمل على مرحلتين متتاليتين وسيتم افتتاحهما تزامنا مع مراحل الافتتاح التجريبي للمبنى الجديد للمطار، تتمثل المرحلة الأولى في توسعة طريق رقم 2403 وتحويله إلى اتجاه واحد من الغرب والشرق، وربطه بالجسر العلوي الموصل إلى قاعة المسافرين، بالإضافة الى توسعة الطريق 2403 إلى 3 مسارات وتخصيص مسار للدوران العكسي ومسارين للاتجاه نحو الإشارة الضوئية لتقاطع شارع عراد أما المرحلة الثانية فإنها تتضمن استبدال دوار المطار بإشارات ضوئية مع استكمال توسعة طريق رقم 2403.





وأشار إلى ترسية مشروع تطوير شارع سار بتكلفة تبلغ2.5 مليون دينار حيث يمتد المشروع من بعد الدوار الكائن على شارع البديع إلى تقاطع شارع سار وشارع 35، حيث يبلغ طول الجزء الذي سيتم تطويره 13.900 كيلومتر طولي ويشتمل التطوير على تحويل الشارع الى طريق مزدوج ذو مسارين بعرض 3.5 متر لكل مسار.





كما سيتم تطوير كافة التقاطعات على الشارع وإنشاء طرق خدمية بكل اتجاه وتوفير مواقف للسيارات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار ووضع شبكة إنارة جديدة بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء.





ونبه بترسية مشروع تطوير قرية السنابس بالمجمعات (402 ،404 ،406) بتكلفة تبلغ 2.6 مليون دينار ويتضن هذا المشروع إعادة إنشاء وتطوير طرق القرية بتلك المجمعات والتي تبلغ حوالي 15.000 كيلومتر طولي.





ويشتمل المشروع على أعمال مدنية وتركيب شبكة إنارة جديدة وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، كما يشمل تركيب اللوحات والعلامات المرورية.





ولفت إلى إتمام ترسية مشروع في قطاع الصرف الصحي يتمثل في تحويل مصب مائي لتصريف مياه الأمطار في منطقة ريف السيف، ومشروع آخر في قطاع الخدمات لتزويد الوزارة بـ (11) سائق عربة خفيفة.





وتم طرح مناقصتين بقيمة تقديرية 1.9 مليون دينار كانت احداها لقطاع مشاريع البناء والصيانة لتصميم وتنفيذ أعمال داخلية لسفارة مملكة البحرين في كوالالمبور بماليزيا والأخرى لاستئجار مركبات للوزارة ضمن قطاع الخدمات.





وأشار الخياط إلى أن طلبات الشراء التي تم اعتمادها خلال شهر أغسطس الماضي بلغ عددها 92 طلباً بقيمة 294.2 ألف دينار.





وتلقت الوزارة عدداً من طلبات التأهيل من مختلف القطاعات، حيث بلغ المجموع الكلي لرخص التأهيل التي تم إصدارها 8 رخص مقابل طلب واحد مرفوض و4 طلبات ملغاة أوتوماتيكياً.