عاجل.. شوبير: الاتحاد الإفريقي يوقف رئيس نادي مصري لمدة عام

قال الإعلامي أحمد شوبير، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، قرر توقيع عقوبة على أحد روؤساء الأندية المصرية بالإيقاف لمدة عام.





وكتب شوبير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "الاتحاد الإفريقي يوقف رئيس نادي مصري لمدة عام، بسبب سب وقذف أحمد أحمد، وعمرو فهمي".



