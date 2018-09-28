عاجل.. شوبير: الاتحاد الإفريقي يوقف رئيس نادي مصري لمدة عام
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:28 ممحمد الصو
قال الإعلامي أحمد شوبير، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، قرر توقيع عقوبة على أحد روؤساء الأندية المصرية بالإيقاف لمدة عام.
وكتب شوبير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "الاتحاد الإفريقي يوقف رئيس نادي مصري لمدة عام، بسبب سب وقذف أحمد أحمد، وعمرو فهمي".
ويعقد الكاف، اجتماعه حاليًا بشرم الشيخ، لبحث عدة ملفات أهمها تحديد مصير الكاميرون، من تنظيم بطولة الإمم الإفريقية العام المقبل، أو سحب التنظيم لصالح دولة أخرى.