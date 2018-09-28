عاجل.. "الجونة السينمائي" يمنح سيلفستر ستالوني جائزة الإنجاز الإبداعي (صور)

منحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية برئاسة انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائى، جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم العالمي سيلفستر ستالوني - Sylvester Stallone، بحضور النجمة بشرى مديرة العمليات والمؤسسة المشاركة لمهرجان الجونة السينمائي، المخرج أمير رمسيس المدير الفنى لمهرجان الجونة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.





وحاز حضور النجم العالمي للجونة إشادة من الجميع، وسط اهتمام من وسائل الإعلام العالمية بإطلالة وحضور "سيلفستر" ختام الجونة السينمائي.



