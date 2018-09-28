ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. "الجونة السينمائي" يمنح سيلفستر ستالوني جائزة الإنجاز الإبداعي (صور)

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:28 م
عاجل.. الجونة السينمائي يمنح سيلفستر ستالوني جائزة الإنجاز الإبداعي (صور)
طباعة
أحمد رمضان متولي – تصوير: عبدالحافظ حمدي
 

منحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية برئاسة انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائى، جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم العالمي سيلفستر ستالوني - Sylvester Stallone، بحضور النجمة بشرى مديرة العمليات والمؤسسة المشاركة لمهرجان الجونة السينمائي، المخرج أمير رمسيس المدير الفنى لمهرجان الجونة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.


وحاز حضور النجم العالمي للجونة إشادة من الجميع، وسط اهتمام من وسائل الإعلام العالمية بإطلالة وحضور "سيلفستر" ختام الجونة السينمائي.


سيلفستر ستالوني، رشح لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم روكي عام 1977، وحصل سيلفستر على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد عام 2016 عن دوره في فيلم كريد، كما ترشّح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد في نفس الدور، واشتهر "سيلفستر" بتأدية أدوار الحركة في أفلامه ومن أشهر هذه الأفلام فيلم روكي بأجزائه الستة ورامبو بأجزائه الأربعة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
4
x
17:30
2
القادسية
الرائد
1
x
17:35
1
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
1
x
17:00
3
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
1
x
18:30
1
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
0
x
20:00
0
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
0
x
21:00
1
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
2
x
17:00
2
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
1
x
19:00
1
طلائع الجيش
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 10:40:02 PM