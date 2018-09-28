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إخلاء سبيل صيادي دمياط المحتجزين في تركيا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:29 م
إخلاء سبيل صيادي دمياط المحتجزين في تركيا
صيد
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هند الشيال
 
قال محمد عضمة، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج بدمياط، إن الصيادين الخمسة المحتجزين من قبل السلطات التركية تم الإفراج عنهم.

وأضاف عضمة، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن أسماء الصيادين المصريين المحتجزين في قبرص الشمالية هم عبده إبراهيم عيد إبراهيم الجندي، أحمد فرج طه الزاهد، سامح صبحي علي محرم، عبدالرؤوف الدايد عبد الرحمن، عمرو محمود عبدو محمد.

ومن المقرر ان يستقبل أهالي مدينة عزبة البرج الصيادين فور وصولهم.
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