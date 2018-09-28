وكيل بيجو: سوق السيارات شهد انتعاشة في 2018 (فيديو)













قال خالد يوسف الرئيس التنفيذي لوكيل بيجو مصر، أن مبيعات السيارات في مصر شهدت انتعاشة خلال العام الجاري 2018 بعد المرحلة الصعبة التى مرت بها العام الماضي عقب تعويم الجنيه وما صاحبه من ارتفاع في الأسعار، واصفاً الستة أشهر الأولى من 2018 بأنها كانت صعبة.





واستعرض مدير عام بيجو مصر، أهم الموديلات التى يتضمنها المعرض والموديلات الجديدة لبيجو، متوقعاً إقبال كبير على المعرض ، مشيراً إلى أن بيجو تقدم عروض مبهرة للزوار.





وكشف يوسف عن افتتاح 6 مراكز متكاملة لصالح العلامة الفرنسية نهاية 2019، بنظام 3S، الذى يشمل صالة لعرض الطرازات، ومركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، ومنفذ لبيع قطع غيار بيجو الأصلية.





وأوضح يوسف أن خطة الشركة تستهدف تحقيق أكبر انتشار للعلامة التجارية فى جميع أنحاء الجمهورية للحصول على حصة سوقية ملائمة لبيجو من إجمالى مبيعات السوق، موضحًا أن الشركة اعتمدت خلال الفترة الماضية 8 موزعين معتمدين للعلامة التجارية.





وأشاد يوسف بقرار خفض الرسوم الجمركية على السيارات المدعومة بمحرك هجين، أو غاز، موضحاً أنه ينعكس بالإيجاب على الطرازات المتوفرة بالسوق المحلية، مؤكدًا بدء وجود طرازات من تلك الفئات سيكون خلال العام المقبل.



