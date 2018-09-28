سبق – السعودية | الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعلن عن خطط جديدة لمكافحة التطرف
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:27 مالفجر السعودي
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أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن عزم المنظمة على تنفيذ خطط جديدة لتطوير التعاون مع كافة الأطراف الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف.
و قال الأمين العام مخاطباً الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء، الذي انعقد اليوم الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك:" إن منظمة التعاون الإسلامي وقعت قبل يومين مذكرة تفاهم مشتركة مع الأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف، التي سوف تؤطر لتعاون مستمر في هذا الملف المهم"، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع المجموعة الدولية لبلورة معالجة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كلّ الأبعاد الأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفكرية.
وأكد العثيمين على حرص المنظمة على العمل جاهدة للتصدي للأفكار المغلوطة والمغرضة عن الإسلام من خلال مركز صوت الحكمة، في الأمانة العامة، الذي يعمل على تغذية وسائل الاتصال الاجتماعي بخطاب متسامح، وتفنيد الخطاب المتطرف، وتغليب صوت العقل ونشر صورة الاعتدال والتسامح، وتوعية الشباب بخطورة الانضمام للجماعات الإجرامية والتكفيرية.
وأعرب عن عظيم الامتنان والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الدائم والمستمر للمنظمة ولما توفره من تسهيلات لتيسير زيارات الوفود، وعقد الاجتماعات، والقيام بمختلف أنشطة وبرامج عمل المنظمة بصفتها دولة المقر.
المصدر:- صحيفة سبق
أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن عزم المنظمة على تنفيذ خطط جديدة لتطوير التعاون مع كافة الأطراف الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف.
و قال الأمين العام مخاطباً الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء، الذي انعقد اليوم الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك:" إن منظمة التعاون الإسلامي وقعت قبل يومين مذكرة تفاهم مشتركة مع الأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف، التي سوف تؤطر لتعاون مستمر في هذا الملف المهم"، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع المجموعة الدولية لبلورة معالجة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كلّ الأبعاد الأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفكرية.
وأكد العثيمين على حرص المنظمة على العمل جاهدة للتصدي للأفكار المغلوطة والمغرضة عن الإسلام من خلال مركز صوت الحكمة، في الأمانة العامة، الذي يعمل على تغذية وسائل الاتصال الاجتماعي بخطاب متسامح، وتفنيد الخطاب المتطرف، وتغليب صوت العقل ونشر صورة الاعتدال والتسامح، وتوعية الشباب بخطورة الانضمام للجماعات الإجرامية والتكفيرية.
وأعرب عن عظيم الامتنان والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الدائم والمستمر للمنظمة ولما توفره من تسهيلات لتيسير زيارات الوفود، وعقد الاجتماعات، والقيام بمختلف أنشطة وبرامج عمل المنظمة بصفتها دولة المقر.
المصدر:- صحيفة سبق
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