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وليد حجاج عن عطل "فيس بوك": "مش محتاجين يخترقونا.. عندهم كل حاجة"

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:26 م
وليد حجاج عن عطل فيس بوك: مش محتاجين يخترقونا.. عندهم كل حاجة
المهندس وليد حجاج
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هدى عبدالرازق
 
استبعد المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن يكون هدف العطل الذي تعرض له الفيسبوك صباح اليوم هو اختراق المعلومات الشخصية للمستخدمين، معقبا: "هما مش محتاجين كل حاجة عندهم".

وأشار "حجاج"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دريم"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يوجد عنصر أمان في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكتمل، منوهًا بأن نسبة الأمان على مواقع التواصل الاجتماعي مهما اتخذنا من خطوات تأمين لن تتعدى الـ80%.

ولفت إلى أنه يفضل أن يقوم كل مستخدم بربط حسابه الشخصي بأكثر من وسيلة تأمينية حتى يصعب اختراقه، محذرًا من كتابة المعلومات الشخصية بشكل مفصل على الفيسبوك.
المزيد عن: مواقع تواصل مصر فيس بوك توك شو المهندس وليد حجاج
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