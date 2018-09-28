وليد حجاج عن عطل "فيس بوك": "مش محتاجين يخترقونا.. عندهم كل حاجة"



وأشار "حجاج"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دريم"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يوجد عنصر أمان في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكتمل، منوهًا بأن نسبة الأمان على مواقع التواصل الاجتماعي مهما اتخذنا من خطوات تأمين لن تتعدى الـ80%.



ولفت إلى أنه يفضل أن يقوم كل مستخدم بربط حسابه الشخصي بأكثر من وسيلة تأمينية حتى يصعب اختراقه، محذرًا من كتابة المعلومات الشخصية بشكل مفصل على الفيسبوك.



استبعد المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن يكون هدف العطل الذي تعرض له الفيسبوك صباح اليوم هو اختراق المعلومات الشخصية للمستخدمين، معقبا: "هما مش محتاجين كل حاجة عندهم".