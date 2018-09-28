عائلة الأهلي تعتمد لائحة النظام الأساسي في يوم تاريخي

أعطى أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، التي أقيمت، اليوم الجمعة، درسًا حضاريًا، وسجلوا أسماءهم بأحرف من نور في السجل الذهبي للنادي بإصرارهم على الحضور، واعتماد “دستور ناديهم”، حيث لبّوا النداء، وكانوا على مستوى المسئولية والحدث ليقولوا كلمتهم وليضربوا المثل في الوفاء والانتماء، حيث بلغ عدد الحضور 16138، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 15999، والأصوات الباطلة 139، وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا بإقرار اللائحة 13921 بنسبة 87 في المائة، أما الذين صوتوا بـ«لا» فبلغ عددهم 2078 بنسبة 13 فى المائة.





واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية قبل إغلاق باب التصويت بما يقرب من ثلاث ساعات.





وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد أعلن عقب حصوله على ثقة الجمعية العمومية في الانتخابات الأخيرة عن تعهده بإقرار لائحة النظام الأساسي للنادي قبل نهاية العام من توليه المسئولية بدلا من اللائحة الاسترشادية، وهو ما التزم به.. حيث دعا مجلس إدارة النادي لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي خلال اجتماعه، الذي عُقد مساء الأحد 12 أغسطس الماضي بمقر النادي بالجزيرة، الجمعية العمومية، للانعقاد، اليوم الجمعة، الموافق الـ28 من سبتمبر الجاري، للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية، بما يليق بالأهلي وأعضائه بدلًا من اللائحة الاسترشادية الحالية.





وتم تشكيل اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وتم طرح مشروع اللائحة للحوار والنقاش المجتمعي، وأقيمت العديد من ورش العمل في كافة المجالات والتخصصات وبحضور العديد من القامات القانونية والاقتصادية، وتم تخصيص منافذ لتلقي مقترحات الاعضاء في مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، ووصلت حصيلة المقترحات ما يقرب من 3500 مقترح، وتم تعديل ما يقرب من 32 بندًا فى مشروع اللائحة؛ يما يتوافق مع القوانين المصرية والدولية ونصوص الميثاق الأولمبى، وقام وفد برئاسة الكابتن محمود الخطيب بزيارة للجنة الأولمبية لعرض مشروع اللائحة والحصول على موافقة اللجنة الأولمبية وأثمر ذلك في النهاية عن صدور لائحة النظام الأساسي في صياغتها النهائية.





وعبرت الجمعية العمومية للنادي الأهلي بحضورها المكثف، اليوم، عن وعيها وحرصها على المشاركة الفعالة في اعتماد “دستور النادي”، ووضع الأهلي في المكانة التي تليق به وبأعضائه وحجم جمعيته العمومية، وليسطر النادي اليوم تاريخًا جديدًا بأحرف من نور وسط مناخ أسري يعبر بصدق عن عائلة الأهلي بمختلف أطيافها، وتفاعلها والتفافها حول ناديها لاعتماد لائحته الخاصة.



