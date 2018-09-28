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نجم ريال مدريد يعترف بأن مثله الأعلى هو "أسطورة برشلونة"

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:13 م
نجم ريال مدريد يعترف بأن مثله الأعلى هو أسطورة برشلونة
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية إسبانية الستار عن حوار سابق أجراه النجم الدولي الإسباني ولاعب وسط ريال مدريد "فرانشيسكو إيسكو" حينما كان طفلًا، حيث كان هذا هو أول حوار صحفي يجريه في حياته بعمر ست سنوات مع بداية مسيرته كلاعب كرة قدم في فئات الناشئين. 

وشهد الحوار توجيه سؤالاً إلى إيسكو عن لاعبه المفضل "مثله الأعلى"، فأجاب: "بالطبع البرازيلي روماريو، هو مثلي الأعلى في عالم كرة قدم، وهو من جعلني أتمنى أن أكون لاعب كرة قدم".

وكان إيسكو قد ارتبط بالانتقال إلى برشلونة أثناء فترته مع مالاجا، ولكن رغبة ريال مدريد في خطفه كانت أقوى، وطلب زين الدين زيدان منه شخصيًا الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، ولعب دورًا هامًا في إقناعه بالانضمام إلى الفريق الملكي مقابل 23 مليون يورو وقتها وتحديدًا في عام 2013. 
المزيد عن: فرانشيسكو إيسكو زين الدين زيدان ريال مدريد دوري أبطال أوروبا برشلونة الدوري الإسباني البرازيلي روماريو
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