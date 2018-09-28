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رانيا علواني: عمومية الأهلي تصنع التاريخ دائمًا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:20 م
رانيا علواني: عمومية الأهلي تصنع التاريخ دائمًا
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الفجر الرياضي
 

عبرت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادتها باعتماد الجمعية العمومية للائحة النظام الأساسي للنادي، وأكدت أنها فخورة بأعضاء الجمعية العمومية التي اعتادت دائمًا أن تصنع التاريخ وتثبت أنها تتمتع بالوعي والمسئولية تجاه ناديها.

أوضحت أن أعضاء النادي ضربوا مثالًا رائعًا في التفاني لخدمته من خلال المشاركة في صياغة اللائحة وإبداء المقترحات اللازمة، إلى جانب الحضور المكثف وإقرار اللائحة، وأشارت إلى إن النادي الأهلي بمكانته وعظمته لم يكن ينبغي أن يدار من خلال لائحة صنعت خارجه.

وأشادت رانيا علواني بالسلوك الراقي لأعضاء الجمعية العمومية، خلال التصويت على اللائحة، وعدم حدوث أي معوقات، إلى أن اكتمل المشهد باعتماد "دستور النادي" الذي شاركوا في صياغته بأنفسهم، خاصة أن اللائحة تتمتع بأنها قادرة على تلبية متطلبات فئات النادي كافة.

ووجهت الشكر إلى كل من ساهم في صياغة وإقرار لائحة النظام الأساسي، وشددت على أن هذا الدور ليس جديدًا على أبناء النادي المخلصين.

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