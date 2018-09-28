مصرع عامل في حريق نشب بوحدة سكنية بقنا



تم السيطرة على الحريق، وتحرير المحضر اللازم.



لقى عامل مصرعه إثر نشوب حريق في وحدة سكنية بمنطقة شارع الجمهورية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بسبب ماس كهربي.تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارا يفيد بمصرع محمد عبدالرحيم، عامل، 33 عامًا، إثر نشوب حريق هائل بوحدة سكنية بشارع المجهورية بسبب ماس كهربي.