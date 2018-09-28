الإنفاق الشخصي الأمريكي يرتفع بأبطأ وتيرة في 6 أشهر

ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2018 خلال الشهر الماضي، في حين استقر نمو الدخل الشخصي خلال نفس الفترة.





وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة سجل نمواً 0.3% خلال الشهر الماضي وهي نفس تقديرات المحللين وأبطأ وتيرة ارتفاع في نحو 6 أشهر، ومقابل زيادة 0.4% المسجلة في يوليو السابق له.





وبالنسبة للدخل الشخصي في الولايات المتحدة، فارتفع بنسبة 0.3% في شهر أغسطس الماضي وهي نفس وتيرة النمو المسجلة في يوليو السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الدخل الشخصي سوف ينمو بنسبة 0.4% خلال أغسطس.





وأوضحت البيانات أن معدل الإدخار في الولايات المتحدة استقر عند 6.6% خلال أغسطس، بعد أن وصل إلى 7.4% في وقت سابق من العام الحالي.





أما بالنسبة لمؤشر أسعار إنفاق المستهلكين، وهو المؤشر المفضل بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس معدل التضخم، فارتفع بنسبة 0.1% خلال أغسطس وهي نفس وتيرة نمو يوليو.





وعلى أساس سنوي، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في الإثني عشرة شهراً المنتهية في أغسطس الماضي إلى 2.2% مقابل 2.3% المسجلة في العام الذي ينتهي في يوليو.





واستقر مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين الأساسي والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة في الـ12 شهراً المنتهية في أغسطس عند 2% وهي نفس القراءة المسجلة في العام المنتهي في يوليو.





وبحلول الساعة 12:46 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.5% ليتراجع اليورو إلى 1.1582 دولار.