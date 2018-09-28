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عبدالدايم الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية المواهب بالأردن

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:15 م
عبدالدايم الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية المواهب بالأردن
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سعد نبيل
 

حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، علي زيارة المعهد الوطني للموسيقى بالعاصمة الأردنية عمان وكان في استقبالها ريم عريضة مندوب مؤسسة الملك الحسين والمعهد الوطني للموسيقى وصخر حتر، رئيس قسم الموسيقى العربية بالمعهد، والسيدة رنا رزق الله نائب مدير المعهد.

 

ومن جانبها أشادت عبدالدايم، بالمجهودات المبذوله من قبل حكومة المملكة في مجال الثقافة والفنون والسعي للحفاظ علي التراث والموروث الموسيقي العربي ونقله الي الأجيال الجديدة وأثناء الزيارة بحثت سبل دعم التبادل الثقافي بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بتنمية المواهب الفنية واكتشاف المبدعين في كافة المجالات الفنية، ودعم النشيء ثقافيا وفنيا والاستفادة من الخبرات المصريه في هذا المجال بالإضافة الي دراسة إمكانية إقامة أسبوع ثقافي وفني في البلدين .

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