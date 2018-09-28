ارتفاع ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة خلال سبتمبر

ارتفعت ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة خلال سبتمبر الجاري، لتسجل ثالث أعلى مستوى منذ 2004.





وأظهرت بيانات صادرة عن جامعة "ميتشجان"، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 100.1 نقطة خلال بالقراءة النهائية للشهر الجاري، مقارنة مع 96.2 نقطة في أغسطس الماضي.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة سوف تسجل 100.2 نقطة خلال نفس الفترة.





وأوضحت البيانات ارتفاع مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية خلال الشهر الجاري إلى 115.2 نقطة مقابل 110.3 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.





كما صعد مؤشر توقعات الاقتصاد المستقبلية إلى 90.5 نقطة خلال سبتمبر الجاري مقارنة مع 87.1 نقطة في أغسطس الماضي.





وذكرت البيانات أن توقعات المستهلكين متفائلة للغاية بشأن تحسن الأوضاع المالية الشخصية في العام المقبل، وهي أفضل التقديرات المالية منذ عام 2004.





كما توقع المستهلكون استمرار النمو الاقتصادي، وبقاء معدل البطالة منخفضاُ خلال العام المقبل.





فيما أظهرت البيانات تراجع توقعات معدل التضخم إلى 2.7% خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 2.8% في أغسطس الماضي.





وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد الدولار أمام اليورو بنحو 0.5% إلى 1.1583 دولار.