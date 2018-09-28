أخبار محافظة قنا في أسبوع.. زيارة رئيس الوزراء الأهم

شهدت محافظة قنا، الأسبوع الماضي العديد من الأحداث، حيث تفقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزير النقل والتنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والوفد الموافق لهم، خلال جولاتهم في محافظة قنا، بتفقد معبد دندرة الأثري، ومحطات مياه المراشدة، ومدينة غرب قنا، والمستشفى العام، ومدرسة ناصر الابتدائية، ومشروع محور قوص.



فيما قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والاستاذ صالح زاهر مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بوضع حجر الأساس لإعادة اعمار منطقة الزبيدي بمدينة قنا وذلك بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب والاستاذه فاطمة المهيري مسئول وفد مؤسسة سقيا الامارات والدكتور صلاح الجعفراوى مستشار مؤسسة محمد بن راشد والاستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.



بينما أقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس سيد ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بقنا، لورود العديد من الأزمات وشكاوى المواطنين من خدمات المياه.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقوات الدفاع المدني والاطفاء، من السيطرة على حريق نشب في منزل من 4 طوابق بقرية العليقات بمدينة قوص، اثر انفجار اسطوانة بوتاجاز.

